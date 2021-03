Dl sostegni | Malan | ' grave ignorare scuole paritarie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Èche il decreto-leggeabbia del tutto ignorato lemente colpite dalla crisi indotta dalla pandemia, con molti istituti a rischio di chiusura. Presenteremo proposte di modifica in sede di esame alla Camera e al Senato, ma il percorso è già in salita". Lo afferma Lucio, vicecapogruppo vicario di Forza Italia al Senato. "Bene -aggiunge- mettere 335 milioni per le esigenze dellestatali, che però non hanno subito alcun danno economico, ma hanno solo dovuto adeguarsi alle particolari esigenze della sicurezza e della didattica a distanza. Lehanno avuto gli stessi problemi, cui si sono però sommate gravi difficoltà finanziarie perché molte ...