Amici 2021 | chi sono i giudici del talent di Maria De Filippi

(Di sabato 20 marzo 2021)– Da sabato 20 marzosu Canale 5 va in onda il Serale di, condotto daDe. Quest’anno l’ultima fase delshow – giunto alla sua 20esima edizione – prevede tre squadre formate ognuna da due professori (Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini-Arisa, Veronica Peparini-Anna Pettinelli). Ma qualidiserale? I tredelsaranno Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei Kolors. Saranno loro a valutare in studio le performance artistiche dei 17 i ragazzi che gareggiando per la vittoria. Altra novità dell’edizione numero ...

La giuria del serale di Amici 2021

Maria De Filippi ha anche rivoluzionato la giuria del serale di Amici 20. La prima new entry è in realtà un inatteso ritorno, quello di Stefano De Martino, nato artisticamente proprio nel talent show di Canale 5. Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome