Primo protocollo d'intesa firmato a Pordenone (Di venerdì 19 marzo 2021) firmato il protocollo d'intesa per procedere con i vaccini nelle aziende, da somministrare ai lavoratori su base volontaria. Vaccino in azienda, come funziona: iniezioni in orario di lavoro su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 marzo 2021)ild'per procedere con i vaccini nelle aziende, da somministrare ai lavoratori su base volontaria. Vaccino in azienda, come funziona: iniezioni in orario di lavoro su Notizie.it.

Advertising

DiegoA20_17_38 : @AndGuly @AAngelo1994 @Diegosper @jason05_ Una sentenza definitiva ha sancito il rispetto del protocollo e il legit… - poetanaif : @FedericoRana1 Nel primo protocollo ne bastava uno... - ItalObserver : @valy_s @angeloselvini Le patrie della strategia zero COVID sono Cina, Nuova Zelanda e Australia veramente. Vorrei… - gumas75 : @metno10 No aspetta, ma io l’ho detto che l’Inter non c’entra nulla, nel primo rigo del tweet! Per me il problema è… - RiccardoTom13 : @FabrizioRamad7 Si ma fino ad oggi non tutte le asl sono intervenute allo stesso modo, ecco cosa rende farlocchi qu… -