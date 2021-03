L’intelligenza artificiale può cambiare davvero il modo di fare giornalismo? (Di venerdì 19 marzo 2021) Foto di Daniel Friesenecker da PixabayL’intelligenza artificiale è già uno strumento a disposizione delle più importanti redazioni giornalistiche del mondo, sia per quanto riguarda la raccolta delle informazioni che per la loro elaborazione e distribuzione. L’Associated Press dispone di una tecnologia intelligente che trasforma i dati di ogni partita dell’Nba (National Basketball Association) in articoli d’anteprima senza alcun intervento umano, mentre l’agenzia stampa cinese Xinhua ha assunto il primo conduttore guidato dalL’intelligenza artificiale del mondo. Sono solo alcuni esempi che Francesco Marconi, autore di Newsmakers: Artificial Intelligence and the Future of Journalism, ha citato nell’intervista a Wired. Chi meglio di lui avrebbe potuto aiutarci per fare il punto sull’argomento, considerato ... Leggi su wired (Di venerdì 19 marzo 2021) Foto di Daniel Friesenecker da Pixabayè già uno strumento a disposizione delle più importanti redazioni giornalistiche del mondo, sia per quanto riguarda la raccolta delle informazioni che per la loro elaborazione e distribuzione. L’Associated Press dispone di una tecnologia intelligente che trasforma i dati di ogni partita dell’Nba (National Basketball Association) in articoli d’anteprima senza alcun intervento umano, mentre l’agenzia stampa cinese Xinhua ha assunto il primo conduttore guidato daldel mondo. Sono solo alcuni esempi che Francesco Marconi, autore di Newsmakers: Artificial Intelligence and the Future of Journalism, ha citato nell’intervista a Wired. Chi meglio di lui avrebbe potuto aiutarci peril punto sull’argomento, considerato ...

