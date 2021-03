L’aspirapolvere vecchio modello…

Leggi su butac

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ci avete segnalato un link che riporta a una pagina con un’offerta imperdibile: Dyson interrompe la produzione del modello precedente di aspirapolvere wireless Cyclone V10 a causa del rilascio di un nuovo modello. Congratulazioni! Sei stato selezionato per partecipare alla promozione Dyson. Hai la possibilità di ottenere il miglior aspirapolvere del 2020 per 2 euro! La pagina è ospitata su un sito il cui dominio è stato acquistato a fine febbraio 2021, e che è stato riempito di copia e incolla da altri siti web così da sembrare sito ufficiale. Io ho accettato la proposta per questa favolosa offerta e ho prima risposto al sondaggio (ovviamente usando un browser in modalità incognito e con VPN attivata), poi ho seguito i passi richiesti dal sistema. Così da arrivare in fondo alla truffa per mostrarvela per bene. Si parte dal primo messaggio trionfante che vi abbiamo mostrato sopra, dove ...