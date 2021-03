Iv: fonti, domani Renzi sfiderà Pd su riformismo (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Sarà un intervento incentrato sulle emergenze del paese quello di Matteo Renzi domani in assemblea Iv. A quanto si apprende da fonti Iv, Renzi si soffermerà sull'urgenza del piano vaccini e del dl sostegni. Inoltre, il leader Iv rivendicherà la bontà della chiusura dell'esperienza Conte per ribadire la linea: mai con populisti e sovranisti. E si rivolgerà anche al Pd con il neosegretario Enrico Letta che ha detto di voler incontrare, insieme alle altre forze politiche, anche Italia Viva. E Renzi è intenzionato a lanciare un guanto di sfida al Pd sul riformismo: 'Siete riformisti? dimostratelo su giustizia e sblocco dei cantieri'. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Sarà un intervento incentrato sulle emergenze del paese quello di Matteoin assemblea Iv. A quanto si apprende daIv,si soffermerà sull'urgenza del piano vaccini e del dl sostegni. Inoltre, il leader Iv rivendicherà la bontà della chiusura dell'esperienza Conte per ribadire la linea: mai con populisti e sovranisti. E si rivolgerà anche al Pd con il neosegretario Enrico Letta che ha detto di voler incontrare, insieme alle altre forze politiche, anche Italia Viva. Eè intenzionato a lanciare un guanto di sfida al Pd sul: 'Siete riformisti? dimostratelo su giustizia e sblocco dei cantieri'.

Ultime Notizie dalla rete : fonti domani Se vi piacciono Iosonouncane e Battisti, ascoltate Tru Ad aiutare ci sono libri e film che diventano fonti d'ispirazione, basti ascoltare L'aquilone , ... L'EP Domani - Studio Live Session è stato registrato a La Tana del Bianconiglio, studio ricavato negli ...

Decreto sostegno, cartelle: le due ipotesi Ma le stesse fonti sostengono che la proposta di mediazione potrebbe generare il malcontento della ... Domani la soluzione in Cdm. Powered by WPeMatico

AstraZeneca, la Lombardia riparte da domani: come funzionerà la vaccinazione Sono invece annullati quelli fissati prima di questo orario che saranno ricalendarizzati insieme agli oltre 30.000 a cui era stato cancellato l’appuntamento per via della sospensione cautelare”. Lo ha ...

