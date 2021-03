Mini bag: piccole proporzioni, effetto WOW garantito (Di giovedì 18 marzo 2021) Dimensioni micro, carattere macro. Il trend delle Mini bag non si esaurisce. Tra le borse must have della primavera estate 2021, rivoluzionano formato e destinazione d’uso. Chissà cosa conteneva la piccola “bisaccia” appesa alla cintura di una giovane Jane Birkin immortalata sulle pagine di Vogue nel 1971. A occhio e croce, documenti e chiavi di casa ci stavano. A 50 anni da quella pubblicazione, il trend delle borse extra small è più forte che mai. Anzi, è portato all’eccesso. Abbandonata la loro prima ragion d’essere (custodire oggetti di uso quotidiano), le it bag del momento, griffatissime e preziose, si presentano in dimensioni lillipuziane, adatte al massimo a ospitare un rossetto o gli AirPods. Rispetto a Jane ci danno un vantaggio: così ristrette, le possiamo esibire, oltre che alla cintura, anche come collana o al posto dell’orologio. Lanciate qualche stagione ... Leggi su amica (Di giovedì 18 marzo 2021) Dimensioni micro, carattere macro. Il trend dellebag non si esaurisce. Tra le borse must have della primavera estate 2021, rivoluzionano formato e destinazione d’uso. Chissà cosa conteneva la piccola “bisaccia” appesa alla cintura di una giovane Jane Birkin immortalata sulle pagine di Vogue nel 1971. A occhio e croce, documenti e chiavi di casa ci stavano. A 50 anni da quella pubblicazione, il trend delle borse extra small è più forte che mai. Anzi, è portato all’eccesso. Abbandonata la loro prima ragion d’essere (custodire oggetti di uso quotidiano), le it bag del momento, griffatissime e preziose, si presentano in dimensioni lillipuziane, adatte al massimo a ospitare un rossetto o gli AirPods. Rispetto a Jane ci danno un vantaggio: così ristrette, le possiamo esibire, oltre che alla cintura, anche come collana o al posto dell’orologio. Lanciate qualche stagione ...

