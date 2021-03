Il principe William è «molto protettivo nei confronti di Kate» dopo l’intervista di Harry e Meghan

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo l’intervista bomba dei Sussex il principe William è diventato «molto protettivo nei confronti di Kate Middleton». Meghan Markle, davanti a Oprah Winfrey (e a milioni di telespettatori) ha raccontato che Kate durante una lite l’avrebbe fatta piangere. Nel 2018, alla vigilia del suo royal wedding, per un affare che riguardava le damigelle, e nello specifico la piccola Charlotte e le sue calze. Un fatto che era stato già tirato fuori dalla stampa, ma a ruoli invertiti. Meghan che fa piangere Kate. E che all’epoca nessuna delle due aveva né confermato, né smentito, tenendosi fuori come da prassi della famiglia reale. Ma ora Meghan ha parlato. E Kate, che non può difendersi, «è arrabbiatissima», come ha svelato a People l’autorevole biografa reale Penny Junior. «Ma può contare sull’appoggio di suo marito William, che è molto protettivo nei suoi confronti. Per il principe il fatto che Meghan abbia messo in cattiva luce la moglie è molto peggio che se ad essere attaccato fosse stato lui».