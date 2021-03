**Covid: Castex, confinamento per 16 dipartimenti** (Di giovedì 18 marzo 2021) Parigi, 18 mar. (Adnkronos) - Il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato una stretta sulle misure contro il contagio del coronavirus, con il confinamento in 16 dipartimenti partire dalla mezzanotte di venerdì e per almeno quattro settimane. Il provvedimento interessa otto dipartimenti della regione parigina de l'Ile-de- France, cinque dell'Alta Francia, le Alpi marittime, la Senna-Marittima e l'Eure. Rimarranno aperti solo i negozi di prima necessità, compresi librerie e negozi di musica. Rimarranno aperte anche le scuole, ma i licei funzioneranno con la presenza della metà degli alunni. Sarà consentito spostarsi entro 10 chilometri dalla propria abitazione. Castex ha esortato a fare il più possibile ricorso al telelavoro. In tutta la Francia vi è il divieto di spostarsi fra le regioni, mentre a partire da sabato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Parigi, 18 mar. (Adnkronos) - Il primo ministro francese Jeanha annunciato una stretta sulle misure contro il contagio del coronavirus, con ilin 16 dipartimenti partire dalla mezzanotte di venerdì e per almeno quattro settimane. Il provvedimento interessa otto dipartimenti della regione parigina de l'Ile-de- France, cinque dell'Alta Francia, le Alpi marittime, la Senna-Marittima e l'Eure. Rimarranno aperti solo i negozi di prima necessità, compresi librerie e negozi di musica. Rimarranno aperte anche le scuole, ma i licei funzioneranno con la presenza della metà degli alunni. Sarà consentito spostarsi entro 10 chilometri dalla propria abitazione.ha esortato a fare il più possibile ricorso al telelavoro. In tutta la Francia vi è il divieto di spostarsi fra le regioni, mentre a partire da sabato il ...

