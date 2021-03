Unità d'Italia: Meloni, '17 marzo data più unificante' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Proprio per la situazione in cui ci troviamo vale la pena di celebrare il 160/mo anniversario dell'Unità", anche perchè il 17 marzo "è la data più unificante" e ci permette di ricordare che "i sacrifici si è disposti a farli se ci si sente parte di qualcosa". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in occasione della presentazione dell'iniziativa del partito "Le radici della memoria", per riscoprire i Parchi della rimembranza, dove sono stati piantati alberi che ricordano i caduti della Prima guerra mondiale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Proprio per la situazione in cui ci troviamo vale la pena di celebrare il 160/mo anniversario dell'", anche perchè il 17"è lapiù" e ci permette di ricordare che "i sacrifici si è disposti a farli se ci si sente parte di qualcosa". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d', in occasione della presentazione dell'iniziativa del partito "Le radici della memoria", per riscoprire i Parchi della rimembranza, dove sono stati piantati alberi che ricordano i caduti della Prima guerra mondiale.

EnricoLetta : Viva l'Italia unita. #17marzo. #160anni - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella per il 160° anniversario dell'Unità d'Italia: 'L'Italia colpita duramente… - MinisteroDifesa : Oggi #17marzo celebriamo la Giornata dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Nei suoi…

Ultime Notizie dalla rete : Unità Italia Casellati e Fico ricordano Unità Italia 11.53 Casellati e Fico ricordano Unità Italia "Gli italiani sono un grande popolo,che ha dimostrato coraggio e responsabilità nell'affrontare la più difficile crisi sanitaria,economica e sociale dal Dopoguerra". Così sui social la ...

Unità d'Italia: Fico, 'energie Risorgimento per rendere Paese sempre più coeso' 'Oggi si celebra il 160esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Ed è l'occasione per ricordare come si formò e sviluppò quel sentimento di identità nazionale, che fu una forte spinta ideale verso l'unità e la coesione tra diverse popolazioni della ...

