Onorificenze a pagamento

(Di mercoledì 17 marzo 2021) C’è un volume che alcuni soggetti sostengono sia conservato alla libreria del congresso americano che s’intitola: 500 greatest geniuses of the 21st century Io non ne conoscevo l’esistenza, fino a quando un medico in pensione mi ha scritto vantandosi di essere citato su quelle pagine. Non farò il nome del soggetto, non è importante, ha una certa età, non pratica più e trovo sciocco dargli visibilità. Ma, come ci è già capitato in passato, il giochino dell’autorevolezza basata suricevute da enti sconosciuti va sfatato. L’ultima volta che l’ho fatto mi è costata una querela da un altro soggetto che dovrebbe godersi la pensione e invece va avanti a proporre acqua e zucchero come rimedio a qualsiasi cosa. Oggi facciamo in fretta, come vi ho detto il titolo del volume è “i 500 più grandi geni del 21esimo secolo”, edito e redatto dall’American Biographical ...