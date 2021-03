Ippica | Enrico Bellei conquista la vittoria numero mille in carriera

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Nel pomeriggio all’Ippodromo Capannelleha trionfato in skully a Isabella Fern nella 6ª corsa in programma a Roma, entrando nella storia del trotto e vincendo la corsa10.000 in. Un traguardo sensazionale che introduce il driver fiorentino nell’Olimpo dei grandi. «Adesso inizio a rendermi conto che 10.000 vittorie sono veramente tante – le parole a caldo di un esausto ma felicissimo-. 10.000 vittorie che racchiudono i sacrifici di tanti anni, la passione, il lavoro, il sudore, i tanti chilometri fatti in macchina, ma anche il piacere di avere condiviso questo meraviglioso percorso con persone che mi hanno sopportato e supportato, che mi hanno dato consigli e che mi hanno dato la possibilità di raggiungere questo straordinario traguardo. ...

