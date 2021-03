Djuricic: “Con il Torino partita difficile ma può essere una svolta per noi” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il centrocampista del Sassuolo, Filip Djuricic, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla gara con il Torino di questa sera. Queste le sue parole: “Sarà dura perché nonostante le loro difficoltà in classifica sono ben organizzati e reduci da una buona partita con l’Inter. Per loro, inoltre, i tre punti possono essere cruciali ma a noi una vittoria può cambiare la stagione. Vogliamo l’Europa League, ma non sarà facile perché davanti ci sono grandi squadre che lottano per grandi obiettivi. La Lazio penso sia raggiungibile, avremo lo scontro diretto in casa, lì ci giocheremo tutto”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il centrocampista del Sassuolo, Filip, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla gara con ildi questa sera. Queste le sue parole: “Sarà dura perché nonostante le loro difficoltà in classifica sono ben organizzati e reduci da una buonacon l’Inter. Per loro, inoltre, i tre punti possonocruciali ma a noi una vittoria può cambiare la stagione. Vogliamo l’Europa League, ma non sarà facile perché davanti ci sono grandi squadre che lottano per grandi obiettivi. La Lazio penso sia raggiungibile, avremo lo scontro diretto in casa, lì ci giocheremo tutto”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

