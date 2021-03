Brasile, annullate quattro condanne a carico di Lula ma il processo dovrà ricominciare (Di mercoledì 17 marzo 2021) La settimana scorsa, una notizia di risonanza mondiale ha scosso il Brasile, distogliendo l’opinione pubblica dalla quotidiana follia della pandemia e i media dalla routine macabra della conta dei morti ad essa legata: il giudice Edson Fachin del Supremo Tribunale Federale ha annullato quattro sentenze di condanna a carico di Lula da Silva, emesse dal Tribunale di Curitiba – che faceva riferimento alla task force di Sergio Moro – tra cui quella di 12 anni relativa al triplex di Guarujá (ridotti poi ad otto) per i quali Lula ha già scontato 580 giorni. La motivazione addotta da Fachin è difetto di competenza, in quanto Curitiba non sarebbe stata la sede appropriata, poiché tale corte avrebbe dovuto giudicare solo crimini di corruzione legati al colosso petrolifero Petrobrás, non essendo provata a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) La settimana scorsa, una notizia di risonanza mondiale ha scosso il, distogliendo l’opinione pubblica dalla quotidiana follia della pandemia e i media dalla routine macabra della conta dei morti ad essa legata: il giudice Edson Fachin del Supremo Tribunale Federale ha annullatosentenze di condanna adida Silva, emesse dal Tribunale di Curitiba – che faceva riferimento alla task force di Sergio Moro – tra cui quella di 12 anni relativa al triplex di Guarujá (ridotti poi ad otto) per i qualiha già scontato 580 giorni. La motivazione addotta da Fachin è difetto di competenza, in quanto Curitiba non sarebbe stata la sede appropriata, poiché tale corte avrebbe dovuto giudicare solo crimini di corruzione legati al colosso petrolifero Petrobrás, non essendo provata a ...

Advertising

ilfattoblog : Brasile, annullate quattro condanne a carico di Lula ma il processo dovrà ricominciare - c_degregoriis : RT @EnricoLetta: Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia https://t… - Notiziedi_it : Brasile, annullate le condanne a Lula: l’ex Presidente può ricandidarsi - Topking581 : RT @EnricoLetta: Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia https://t… - francofontana43 : RT @EnricoLetta: Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia https://t… -