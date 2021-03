Astrazeneca, se i leader ci mettono il braccio è un’iniezione di fiducia (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Farsi vaccinare con Astrazeneca per ricreare un clima di fiducia nel Paese. Il ‘lodo Boris’ potrebbe offrire ai leader politici italiani un’occasione imperdibile nella direzione di ristabilire una connessione sentimentale tra loro e il popolo. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Farsi vaccinare con Astrazeneca per ricreare un clima di fiducia nel Paese. Il ‘lodo Boris’ potrebbe offrire ai leader politici italiani un’occasione imperdibile nella direzione di ristabilire una connessione sentimentale tra loro e il popolo.

Advertising

Corriere : In caso di conclusione positiva dell’analisi dell’Ema i due leader sono pronti a far ripartire speditamente la somm… - itsaudade : RT @marcodifonzo: il premier inglese Johnson annuncia che si vaccinerà con Astrazeneca. Se l'EMA confermerà il suo ok potrebbero farlo anch… - sdegnata : RT @marcodifonzo: il premier inglese Johnson annuncia che si vaccinerà con Astrazeneca. Se l'EMA confermerà il suo ok potrebbero farlo anch… - gio551 : RT @marcodifonzo: il premier inglese Johnson annuncia che si vaccinerà con Astrazeneca. Se l'EMA confermerà il suo ok potrebbero farlo anch… - barbieri_giu : RT @marcodifonzo: il premier inglese Johnson annuncia che si vaccinerà con Astrazeneca. Se l'EMA confermerà il suo ok potrebbero farlo anch… -