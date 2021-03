Pd, Letta invia ai circoli questionario di 21 punti sul programma del partito (Di martedì 16 marzo 2021) Ampliare la platea, discutere, riaprire dalla base. Sono queste le prime mosse del neosegretario determinato a riportare il partito al centro della scena politica Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 marzo 2021) Ampliare la platea, discutere, riaprire dalla base. Sono queste le prime mosse del neosegretario determinato a riportare ilal centro della scena politica

Advertising

ST09972061 : RT @MinistroEconom1: Enrico Letta invia il suo primo messaggio dalla sede del PD. Dal partito giungono rassicurazioni: nei prossimi video s… - infoitinterno : Pd, Enrico Letta invia un vademecum a circoli e sezioni per raccogliere idee - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Pd, Enrico Letta invia un vademecum a circoli e sezioni per raccogliere idee - cristiansabau1 : RT @SkyTG24: Pd, Enrico Letta invia un vademecum a circoli e sezioni per raccogliere idee - SkyTG24 : Pd, Enrico Letta invia un vademecum a circoli e sezioni per raccogliere idee -