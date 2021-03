L’imprenditore Elon Musk stupisce ancora | si auto elegge technoking di Tesla | di cui è già CEO

Leggi su iodonna

(Di martedì 16 marzo 2021) Il “semplice” titolo di amministratore delegato, evidentemente, non gli bastava., 49 anni, si è fatto nominare dalla, azienda statunitense specializzata nella produzione dielettriche di cui è CEO e co-fondatore, “tecnoking“. In poche parole, si è eletto “re del tech”. Leggi anche › Tom Cruise e, insieme per un film girato nello spazio. (photodesk@splashnews.com)e master of coin, le due nuove cariche inE questo titolo, badate bene, non è una goliardata o l’appellativo con cui vuole farsi chiamare scherzosamente dai suoi dipendenti: è un vero e proprio ...