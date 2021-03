Giulia De Lellis, rispunta un video su Tik Tok: “Il grasso non è bello, non è un bel vedere”. Bufera su di lei, che si scusa (Di martedì 16 marzo 2021) Dal passato di Giulia De Lellis riaffiora un video che fa discutere. Era il 5 aprile 2017 quando Giulia era stata invitata a “Pomeriggio Cinque” per dire la sua sulle curvy: “Loro sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi, ma il grasso non è bello. Per me non è un bel vedere sinceramente un colosso con un pancione così, con una coscia che è grande quanto quattro delle mie. Non è un insulto eh, è il mio pensiero”, le sue parole. Nonostante siano passati quattro anni, il video “incriminato” è tornato virale su TikTok scatenando una grande bagarre attorno all’influencer. Ex protagonista di “Uomini e Donne” e del “Grande Fratello Vip”, Giulia sta vivendo un periodo professionale d’oro. Prossima al debutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Dal passato diDeriaffiora unche fa discutere. Era il 5 aprile 2017 quandoera stata invitata a “Pomeriggio Cinque” per dire la sua sulle curvy: “Loro sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi, ma ilnon è. Per me non è un belsinceramente un colosso con un pancione così, con una coscia che è grande quanto quattro delle mie. Non è un insulto eh, è il mio pensiero”, le sue parole. Nonostante siano passati quattro anni, il“incriminato” è tornato virale su TikTok scatenando una grande bagarre attorno all’influencer. Ex protagonista di “Uomini e Donne” e del “Grande Fratello Vip”,sta vivendo un periodo professionale d’oro. Prossima al debutto ...

