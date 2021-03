D’Ambrosio: “Grazie a tutti, sto bene. Ho solo un pò di febbre e stanchezza” (Di martedì 16 marzo 2021) Tramite una storia su Instagram, il difensore dell’Inter, Danilo D’Ambrosio, rassicura sulle sue condizioni di salute dopo essere stato riscontrato positivo al Covid-19. Queste le parole del giocatore: “Grazie mille per le tante chiamate e messaggi. Fortunatamente sto bene, ho solo un po’ di febbre e stanchezza. Resterò in quarantena a casa per le prossime settimane, nell’attesa mando a tutti un grandissimo abbraccio. A presto Danilo”. Foto: Instagram Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Tramite una storia su Instagram, il difensore dell’Inter, Danilo, rassicura sulle sue condizioni di salute dopo essere stato riscontrato positivo al Covid-19. Queste le parole del giocatore: “mille per le tante chiamate e messaggi. Fortunatamente sto, houn po’ di. Resterò in quarantena a casa per le prossime settimane, nell’attesa mando aun grandissimo abbraccio. A presto Danilo”. Foto: Instagram Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SpazioInter : D'Ambrosio: 'Sto bene, ho solo un po' di febbre. Grazie a tutti' - - VivInterNews : RT @internewsit: D'Ambrosio positivo al Coronavirus: «Sto bene, grazie per i messaggi» - - internewsit : D'Ambrosio positivo al Coronavirus: «Sto bene, grazie per i messaggi» - - diegocecati : RT @NonConoscoVG: La moglie di D'Ambrosio, Enza De Cristofaro, rassicura tutti: 'Isolato in un'altra ala della casa. Noi stiamo bene, grazi… - diegocecati : RT @FcInterNewsit: Covid-19, D'Ambrosio: 'Fortunatamente sto bene, ho solo un po' di febbre e stanchezza. Grazie mille a tutti' https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Ambrosio Grazie Champions League, Inter-Monchengladbach: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli