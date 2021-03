Oscar 2021, nomination per Laura Pausini e Pinocchio (Di lunedì 15 marzo 2021) Laura Pausini e ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone candidati agli Oscar 2021. Annunciate le nomination per i premi che, quest’anno, sono arrivati alla 93esima edizione. Un’edizione che vedrà tra i protagonisti anche l’Italia: ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone ottiene infatti le candidature per i costumi e il trucco e le acconciature. E ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti è in gara per la miglior canzone originale di Laura Pausini. ‘Mank’ è il film che ha conquistato quest’anno il maggior numero di candidature agli Oscar, 10. A seguire, con 6 nomination, un gruppo molto affollato formato da ‘The Father’, ‘Judas and the Black Messiah’, ‘Minari’, ‘Nomadland’, ‘Il processo ai Chicago 7’ e ‘Sound of ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021)e ‘’ di Matteo Garrone candidati agli. Annunciate leper i premi che, quest’anno, sono arrivati alla 93esima edizione. Un’edizione che vedrà tra i protagonisti anche l’Italia: ‘’ di Matteo Garrone ottiene infatti le candidature per i costumi e il trucco e le acconciature. E ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti è in gara per la miglior canzone originale di. ‘Mank’ è il film che ha conquistato quest’anno il maggior numero di candidature agli, 10. A seguire, con 6, un gruppo molto affollato formato da ‘The Father’, ‘Judas and the Black Messiah’, ‘Minari’, ‘Nomadland’, ‘Il processo ai Chicago 7’ e ‘Sound of ...

