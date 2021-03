Fortnite: un team espulso dalla FNCS dopo un insulto di un giocatore al CCO di Epic Games (Di lunedì 15 marzo 2021) A un trio di giocatori competitivi di Fortnite è stata vietata l'opportunità di partecipare alla competizione FNCS, dopo che uno dei giocatori ha detto a Donald Mustard, Chief Creative Officer di Epic Games, di "uccidersi". La squadra si era qualificata per le finali della FNCS nella regione NA East, ed era pronta a competere questo fine settimana, ma tutto è stato interrotto a causa dei commenti fatti da uno dei giocatori, "Wrigley". In squadra con Dictate e Userz, Wrigley ha inviato un Tweet diretto al Chief Creative Officer di Epic Games, Donald Mustard. Da allora l'account Twitter di Wrigley è stato cancellato. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 marzo 2021) A un trio di giocatori competitivi diè stata vietata l'opportunità di partecipare alla competizioneche uno dei giocatori ha detto a Donald Mustard, Chief Creative Officer di, di "uccidersi". La squadra si era qualificata per le finali dellanella regione NA East, ed era pronta a competere questo fine settimana, ma tutto è stato interrotto a causa dei commenti fatti da uno dei giocatori, "Wrigley". In squadra con Dictate e Userz, Wrigley ha inviato un Tweet diretto al Chief Creative Officer di, Donald Mustard. Da allora l'account Twitter di Wrigley è stato cancellato. Leggi altro...

