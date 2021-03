UFC Fight Night 187 – Il main event finisce in No Contest! (Di domenica 14 marzo 2021) UFC Fight Night 187 è stata una nottata di MMA, tanto pirotecnica quanto particolare. Il main event è stato fermato per una ditata negli occhi non intenzionale da parte di Leon Edwards su Belal Muhammad, che ha costretto l’arbitro a dichiarare l’incontro come No Contest. Invece, il co main event si conclude rapidamente con un Ryan Spann che sbriga la pratica Misha Cirkunov con un autorevole TKO. Nel resto della card c’è da lustrarsi gli occhi per i KO/TKO di Dan Ige, Davey Grant, Charles Jourdain e Matthew Semelsberger, i quali in modi diversi hanno regalato momenti di vero stupore. Looking DANGEROUS. Leon looking like he hasn't missed a beat! #UFCVegas21 pic.twitter.com/W9OYOq08pH— UFC Europe (@UFCEurope) March 14, 2021 Tutta l’aggressività di Leon Edwards e la tenacia di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021) UFC187 è stata una nottata di MMA, tanto pirotecnica quanto particolare. Ilè stato fermato per una ditata negli occhi non intenzionale da parte di Leon Edwards su Belal Muhammad, che ha costretto l’arbitro a dichiarare l’incontro come No Contest. Invece, il cosi conclude rapidamente con un Ryan Spann che sbriga la pratica Misha Cirkunov con un autorevole TKO. Nel resto della card c’è da lustrarsi gli occhi per i KO/TKO di Dan Ige, Davey Grant, Charles Jourdain e Matthew Semelsberger, i quali in modi diversi hanno regalato momenti di vero stupore. Looking DANGEROUS. Leon looking like he hasn't missed a beat! #UFCVegas21 pic.twitter.com/W9OYOq08pH— UFC Europe (@UFCEurope) March 14, 2021 Tutta l’aggressività di Leon Edwards e la tenacia di ...

Advertising

fight_shield : Derrick Lewis vorrebbe affrontare Francis Ngannou per la cintura #UFC ed è disposto a combattere Cyril Gane per non… - fight_shield : Ecco tutti i risultati live della #UFC Fight Night di questa notte! - fight_shield : Dana White si è espresso in merito al problema del recupero dell'atleta #UFC di categoria Welterweight. - fight_shield : Ecco come poter seguire la #UFC Fight Night di questa settimana! - fight_shield : Ilir Latifi e Tanner Boser si scontreranno nei pesi Massimi, nella #UFC Fight Night 192 del 5 giugno -

Ultime Notizie dalla rete : UFC Fight A Mazara si cerca di far fronte all'emergenza loculi ... complimentandosi per i brillanti risultati ottenuti ad inizio mese all'Heaven Fight Arena di Roma alla competizione Ufc fight pass 'The Golden Cage 3' che ha visto trionfare l'atleta brasiliano ...

Roma, Mma, a San Basilio incontri di lotta clandestini (e vietati dal Cts) ... quando sui social hanno cominciato a circolare le pubblicità della promotion The Golden Cage, così importante da essere trasmessa perfino su Ufc Fight Pass, la piattaforma di streaming della più ...

Anteprima UFC Fight Night: Edwards vs Muhammad Fight - The Shield Of Wrestling IT'S TIME - Pronostici di UFC Fight Night: Edwards vs Muhammad Home; Global News; ufc; E' Sabato sera, è il momento di pronosticare gli incontri di questa notte, per l'evento UFC Fight Night: Edwards vs Muhammad. Middleweight Match: Eryk And ...

UFC NEWS: grandi novità su Marvin Vettori UFC NEWS: grandi novità su Marvin Vettori in vista del suo prossimo match. Questo e tanto altro nel consueto appuntamento settimanale.

... complimentandosi per i brillanti risultati ottenuti ad inizio mese all'HeavenArena di Roma alla competizionepass 'The Golden Cage 3' che ha visto trionfare l'atleta brasiliano ...... quando sui social hanno cominciato a circolare le pubblicità della promotion The Golden Cage, così importante da essere trasmessa perfino suPass, la piattaforma di streaming della più ...Home; Global News; ufc; E' Sabato sera, è il momento di pronosticare gli incontri di questa notte, per l'evento UFC Fight Night: Edwards vs Muhammad. Middleweight Match: Eryk And ...UFC NEWS: grandi novità su Marvin Vettori in vista del suo prossimo match. Questo e tanto altro nel consueto appuntamento settimanale.