La lunga sete di Sassari | dove l' acqua continua a mancare

Leggi su agi

(Di domenica 14 marzo 2021) AGI - Quattro comuni nel nord Sardegna, fra cui, per un totale di centomila persone, resteranno senz'di rete fino a domenica prossima a causa di un guasto alla condotta dell'Enas (Ente acque della Sardegna), in località La Ciaccia (Valledoria) nel Sassarese. Il soccorso arriva dalle autobotti. La condotta danneggiata, stavolta da uno smottamento, rifornisce digrezza i potabilizzatori di Truncu Reale al servizio di, Porto Torres, Stintino e Castelsardo, al servizio anche di Tergu. Un disagio non da poco che si ripropone da anni, seppure in forme meno pesanti, e di cui i sassaresi e le comunità vicine farebbero volentieri a meno. Uno degli episodi più seri risale al dicembre 2019, quando un danno simile alla condotta aveva lasciato a secco numerosi quartieri per 5 giorni. "L'ingente ...