GF Vip, Elisabetta Gregoraci indignata: “Pretelli è un falso!” (Di domenica 14 marzo 2021) Che cosa ha detto Pierpaolo Pretelli per far infuriare così Elisabetta Gregoraci? È finita anche l’amicizia speciale che aveva unito i Gregorelli nella Casa del Grande Fratello Vip? Sembrerebbe proprio così; vediamo che cosa ha combinato il fidanzato di Giulia Salemi per far arrabbiare l’ex moglie di Briatore. Elisabetta Gregoraci è furiosa per le ultime dichiarazioni che Pierpaolo Pretelli ha rilasciato a “Casa Chi”; di certo non è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 14 marzo 2021) Che cosa ha detto Pierpaoloper far infuriare così? È finita anche l’amicizia speciale che aveva unito i Gregorelli nella Casa del Grande Fratello Vip? Sembrerebbe proprio così; vediamo che cosa ha combinato il fidanzato di Giulia Salemi per far arrabbiare l’ex moglie di Briatore.è furiosa per le ultime dichiarazioni che Pierpaoloha rilasciato a “Casa Chi”; di certo non è Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

alex00014164540 : Volevo anche dire che Elisabetta poteva usufruire della vip lounge che c’è negli areoporti , dove non passano prop… - patrizi43617834 : @mig_sofi Elisabetta mi sembra che rispetto a tutti gli altri vip dia tantissima soddisfazione ai suoi fans e alle… - giulia4880 : RT @VanityFairIt: Da una poco gioviale Gwyneth Paltrow a chi fa ménage à trois, passando per le usanze della Regina Elisabetta: gli assiste… - VanityFairIt : Da una poco gioviale Gwyneth Paltrow a chi fa ménage à trois, passando per le usanze della Regina Elisabetta: gli a… - AnnaRit32615676 : RT @VicolodelleNews: ‘#GFVip’ Giulia Salemi torna a parlare della sua conoscenza con Flavio Briatore e porta le prove che le accuse di Elis… -