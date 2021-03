Romani in fuga dalla Capitale: traffico sul Gra e sulla via del Mare (Di sabato 13 marzo 2021) Molti Romani, in vista dell’ingresso in zona rossa, hanno scelto oggi di fare una gita fuori porta o di raggiungere le seconde case. Rallentamenti in vari punti del raccordo come tra Colombo e Laurentina, tra Roma-Fiumicino e via del Mare. traffico anche tra Tiburtina e il tronchetto dell’A24.In tanti hanno scelto i parchi della città, approfittato della giornata di sole, per fare sport o un pic nic. Sono già scattati da ieri i controlli anti assembramento cha prevedono anche chiusure di strade. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 marzo 2021) Molti, in vista dell’ingresso in zona rossa, hanno scelto oggi di fare una gita fuori porta o di raggiungere le seconde case. Rallentamenti in vari punti del raccordo come tra Colombo e Laurentina, tra Roma-Fiumicino e via delanche tra Tiburtina e il tronchetto dell’A24.In tanti hanno scelto i parchi della città, approfittato della giornata di sole, per fare sport o un pic nic. Sono già scattati da ieri i controlli anti assembramento cha prevedono anche chiusure di strade.

