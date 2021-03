Murray Walker | si spegne la voce della F1

Advertising

VeronicagVesco : RT @Formula1Co: 'Michael Schumacher ha 37 secondi di vantaggio, per cui può fare il pieno all'auto, cambiare tutte e quattro le gomme, togl… - laurasabatini3 : RT @PieroLadisa: Murray Walker ha avuto il privilegio di raccontare le gesta della maggior parte dei campioni che hanno scandito con le lor… - F1inGenerale_ : F1 | Murray Walker, iconico telecronista di F1, è morto all’età di 97 anni - privitera_marco : La grandezza delle gesta di piloti del calibro di Senna, Prost, Schumacher, Lauda, Mansell, Piquet e molti altri è… - mult1formula : La Formula 1 dice addio a Murray Walker, commentatore che per più 25 anni ha dato voce a questo sport ????… -

Il mondo della Formula Uno è in lutto. Ci ha infatti lasciati all'età di 97 anni. Il commentatore britannico è stata la voce storica del Circus, che ha fatto compagnia ad intere generazioni, dal 1978 agli inizi degli anni 2000. In queste ore sia l'account ufficiale ...Giornata nera per la Formula 1. È infatti morto, la voce che ha accompagnato il pubblico britannico (e non solo) in gare memorabili nel racconto di campioni indimenticati. Lo storico giornalista britannico è deceduto a 97 anni e la ...Il mondo della Formula Uno è in lutto. Ci ha infatti lasciati all'età di 97 anni Murray Walker. Il commentatore britannico è stata la voce storica del Circus, che ha fatto compagnia ad intere generazi ...Murray Walker è stato il principale commentatore della F1 della televisione britannica, coprendo tutte le stagione dal 1976 al 2001 e diventando un’icona del motorsport inglese. in una dichiarazione r ...