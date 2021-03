Highlights e gol Benevento-Fiorentina 1-4, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 13 marzo 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Benevento-Fiorentina 1-4, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. Dominio viola al Vigorito con la super prestazione di Dusan Vlahovic che già nel primo tempo mette a segno addirittura una tripletta. Nella ripresa prova a riaprirla Ionita e la chiude Eysseric. In alto il VIDEO con le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Ilcon glie i gol di1-4, match valido per la ventisettesima giornata di. Dominio viola al Vigorito con la super prestazione di Dusan Vlahovic che già nel primo tempo mette a segno addirittura una tripletta. Nella ripresa prova a riaprirla Ionita e la chiude Eysseric. In alto ilcon le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

Advertising

SkySport : SPONDA DI GOSENS PER MURIEL ? 'Capolavoro assoluto del colombiano' ?? ? Al 55' gol stupendo di Muriel: dopo la spond… - Inter : ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita?… - sportli26181512 : Marsiglia-Brest 3-1: Nel match valevole per la ventinovesima giornata della Ligue 1, sconfitta del Brest contro l'O… - sportli26181512 : Willem II-sc Heerenveen 3-1: Preziosa vittoria per il Willem II di Željko Petrovic nella ventiseiesima giornata del… - sportli26181512 : Real Madrid-Elche 2-1: La rete di Dani Calvo al 61' aveva fatto ben sperare il Elche. Nella ventisettesima giornata… -