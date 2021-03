Domenica Live, Papi a Barbara d’Urso: “Devi chiudere le gambe” (Di sabato 13 marzo 2021) In occasione dell’ospitata di Enrico Papi a Domenica Live, la conduttrice Barbara d’Urso si era resa protagonista di un imbarazzante momento. Il presentatore, divenuto famoso per “Sarabanda”, le aveva addirittura consigliato di “chiudere le gambe”. Qualche anno fa Enrico Papi fu ospite in una delle puntate di Domenica Live. Il popolare conduttore in quella occasione aveva conquistato il pubblico con la sua solita simpatia e persino Barbara, più Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 13 marzo 2021) In occasione dell’ospitata di Enrico, la conduttricesi era resa protagonista di un imbarazzante momento. Il presentatore, divenuto famoso per “Sarabanda”, le aveva addirittura consigliato di “le”. Qualche anno fa Enricofu ospite in una delle puntate di. Il popolare conduttore in quella occasione aveva conquistato il pubblico con la sua solita simpatia e persino, più Articolo completo: dal blog SoloDonna

