Cabrini | La differenza tra Calcio maschile e calcio femminile?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 13 marzo 2021) Negli ultimi tempi si parla molto più spesso di. Già dallo scorso anno a seguito del risalto mediatico avuto dalla nazionale di Milena Bertolini al Mondiale giocato in Francia, i riflettori si sono accesi e tali sono rimasti. Complice anche la fortunata intuizione di Sky di acquisire i diritti per trasmettere le partite del campionato di serie A. Ora sono molti di più gli spettatori e gli appassionati die tutto il movimento sta per raggiungere un traguardo importantissimo come quello dell’ingresso nel professionismo. Ma non sempre è stato così, anzi. Ne ha parlato di recente anche Antonio, che di questa Nazionale è stato allenatore. Lo ha fatto nel corso di una intervista a TV8 in cui ha ...