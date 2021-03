Quando a inquinare sono i guru del green

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 12 marzo 2021) Acquistare è meglio che riparare. Ne “Il mondo nuovo” di Huxley, tra le più terrificanti distopie mai immaginate e forse la più vicina al nuovo tipo antropologico che si va delineando, una delle sentenze ipnopediche alla base del condizionamento cui tutti venivano sottoposti inconsapevolmente durante il sonno, radicava nella coscienza degli individui (ma tale parola in quel tipo di società non ha più senso) il disgusto per ciò che non era intatto, nuovo, di ultima generazione. L’obsolescenza, nella civiltà industriale postcapitalista del controllo, era programmata nella mente dei consumatori perché, come sottolinea più volte la voce narrante, le macchine devono girare, produrre, i consumi crescere. Ma si trattava di un mondo pianificato anche dal punto di vista demografico, dove il problema delle risorse e dei consumi, con il relativo smaltimento, era controllato ...