Omicidio Bolzano: la polizia aveva suggerito ai genitori di chiudersi in stanza (Di venerdì 12 marzo 2021) In un colloquio con la polizia, nei giorni antecedenti l'Omicidio, i militari avevano suggerito ai genitori di Benno di chiudersi a chiave in stanza. Lo scopo era quello di proteggersi da eventuali aggressioni notturne. A riportarlo è il quotidiano L'Adige, che ricorda anche la circostanza che Benno, la scorsa estate, era stato sottoposto a un TSO in Germania dopo aver tentato di ferire con un coltello la fidanzata di allora e aver rivolto poi l'arma contro se stesso. A Benno era stata diagnosticata una forma di schizofrenia, per la quale era in cura. I genitori di Benno volevano si ricoverasse in clinica, lui non voleva e questo era motivo di tensioni familiari. Il giorno della vigilia di Natale c'era stato un brutto litigio a casa ...

