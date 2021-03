LIVE Biathlon, Sprint donne Nove Mesto in DIRETTA: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sperano nel podio (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la startlist Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Sprint femminile della decima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon. Dopo gli uomini che hanno aperto le danze ieri, a Nove Mesto na Morave, in Repubblica Ceca, si apre oggi con questa prova il programma delle donne del secondo dei due weekend in loco, prima del gran finale in Svezia che decreterà ogni sentenza. Oggi, venerdì 12 marzo, alle ore 17:30 riparte la caccia alla sfera di cristallo per una Tiril Eckhoff ormai già quasi sugli scudi, che gareggerà oggi non solo col classico doppio pettorale giallo-rosso, ma anche consapevole di essere già la campionessa stagionale della ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno e la startlist Buongiorno e benvenuti allatestuale dellafemminile della decima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di. Dopo gli uomini che hanno aperto le danze ieri, ana Morave, in Repubblica Ceca, si apre oggi con questa prova il programma delledel secondo dei due weekend in loco, prima del gran finale in Svezia che decreterà ogni sentenza. Oggi, venerdì 12 marzo, alle ore 17:30 riparte la caccia alla sfera di cristallo per una Tiril Eckhoff ormai già quasi sugli scudi, che gareggerà oggi non solo col classico doppio pettorale giallo-rosso, ma anche consapevole di essere già la campionessa stagionale della ...

