DIRETTA MotoGP, Test Losail Day5 LIVE: i big non rischiano, Petrucci il migliore su un tracciato “insabbiato” (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.43: Di seguito l’ordine dei tempi: 1 9 D. Petrucci 1:58.157 2 6 S. BRADL +1.275 3 30 T. NAKAGAMI +1.657 4 33 B. BINDER +2.984 5 44 P. ESPARGARO +3.146 18.40: Sono tutti crono che non vengono considerati anche perché Maverick è andato in più di una circostanza ben oltre i limiti della pista… 18.37: 2’53?953 per Vinales, che procede a velocità assai ridotta con la Yamaha. 18.34: Vinales fa un giro molto lento di 3’04?058, a Testimonianza dei grossi problemi in pista. 18.31: Maverick Vinales prova a saggiare la pista con la sua M1 Yamaha ufficiale. 18.28: Quando mancano 32? al termine di questi Test, vedremo se i top rider decideranno di entrare in pista o meno. Le condizioni della pista, come detto, non ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.43: Di seguito l’ordine dei tempi: 1 9 D.1:58.157 2 6 S. BRADL +1.275 3 30 T. NAKAGAMI +1.657 4 33 B. BINDER +2.984 5 44 P. ESPARGARO +3.146 18.40: Sono tutti crono che non vengono considerati anche perché Maverick è andato in più di una circostanza ben oltre i limiti della pista… 18.37: 2’53?953 per Vinales, che procede a velocità assai ridotta con la Yamaha. 18.34: Vinales fa un giro molto lento di 3’04?058, aimonianza dei grossi problemi in pista. 18.31: Maverick Vinales prova a saggiare la pista con la sua M1 Yamaha ufficiale. 18.28: Quando mancano 32? al termine di questi, vedremo se i top rider decideranno di entrare in pista o meno. Le condizioni della pista, come detto, non ...

