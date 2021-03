Principe William risponde pubblicamente al fratello Harry e lo smentisce

Leggi su biccy

(Di giovedì 11 marzo 2021) L’intervista rilasciata dae Meghan ad Oprah ha scosso la famiglia reale inglese e adesso ne parla tutto il mondo. La Regina è stata costretta are al nipote con un comunicato ufficiale. Stamani i paparazzi hanno braccato ile gli hanno chiesto se avesse già parlato con il, ma lui ha risposto di no. I fotografi hanno tirato in ballo l’accusa secondo cui in famiglia ci sarebbero dei razzisti e anche in questo caso il marito di Kate ha negato tutto: “No, non ci siamo sentiti dopo l’intervista, ma ci sentiremo. Non siamo assolutamente una famiglia razzista“. Quello che realmente pensava… Breaking: Princehas become the first member of the royal family to publicly address the race row sparked by ...