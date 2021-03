Previsioni Meteo di questa notte (Di giovedì 11 marzo 2021) Prevista bonaccia sul golfo di Hauraki, dovrebbe essere favorevole il campo di regata E per regatare Pomeriggio ore 16.10 : Nuvoloso con 5-7 nodi di vento proveniente da Sud-Est con raffiche fino a 8 nodi, mare calmo. y key 6901ea96cb13f03d.html Leggi su velaac (Di giovedì 11 marzo 2021) Prevista bonaccia sul golfo di Hauraki, dovrebbe essere favorevole il campo di regata E per regatare Pomeriggio ore 16.10 : Nuvoloso con 5-7 nodi di vento proveniente da Sud-Est con raffiche fino a 8 nodi, mare calmo. y key 6901ea96cb13f03d.html

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - tweetnewsit : METEO domani 12 marzo 2021: Cambia il tempo in Italia con nubi in aumento e con delle precipitazioni su queste regi… - meteoBelSito : Previsioni meteo: tempo variabile - BELLISS16414189 : RT @lampedusatoday: Buona serata da #Lampedusa! In questo momento ci sono 14°C. Consulta meteo e previsioni › - CasilinaNews : Previsioni meteo nelle province di #Roma e #Frosinone -