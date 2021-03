LIVE Tirreno-Adriatico | seconda tappa in DIRETTA | 3’40” per i sei fuggitivi Albanese e Velasco per la maglia dei GPM

(Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01 Il vantaggio deisale a 4? netti mentre si trovano in un tratto di discesa. 13.56 Il gruppo si trova nella zona del rifornimento. 13.53 98 km al traguardo di Chiusdino e” per i. Ritmo regolare in gruppo. 13.50 Dopo la fuga di ieri, ritroviamo all’attacco sia Vincenzoche Simone. A questo punto sono i due azzurri i primi contendenti alladi leader dei GPM, che al momento si trova sulle spalle dello stesso. 13.48 Ricordiamo i nomi dei sei: Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Marcus Burghard (Bora-Hansgrohe), Vincenzo Abanese, John Archibald (Eolo Kometa), Simone(Gazprom ...

