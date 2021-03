Istituto Tumori e Besta aprono un centro di vaccinazioni per over 80 (Di giovedì 11 marzo 2021) Un centro unico vaccinale per gli over 80. Nasce dalla collaborazione tra l 'Istituto Nazionale dei Tumori (Int) e dall'Istituto Neurologico "Carlo Besta" per contribuire al Piano di vaccinazioni anti ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 11 marzo 2021) Ununico vaccinale per gli80. Nasce dalla collaborazione tra l 'Nazionale dei(Int) e dall'Neurologico "Carlo" per contribuire al Piano dianti ...

Advertising

a_vicinanza : RT @CamarcaCarmen: 'Non integrazione ma interazione'. La parola ad Attilio Bianchi, Direttore Generale, Istituto Nazionale Tumori (IRCCS) -… - TIG_italia : RT @CamarcaCarmen: 'Non integrazione ma interazione'. La parola ad Attilio Bianchi, Direttore Generale, Istituto Nazionale Tumori (IRCCS) -… - datamagazine_it : RT @CamarcaCarmen: 'Non integrazione ma interazione'. La parola ad Attilio Bianchi, Direttore Generale, Istituto Nazionale Tumori (IRCCS) -… - viciocort : RT @CamarcaCarmen: 'Non integrazione ma interazione'. La parola ad Attilio Bianchi, Direttore Generale, Istituto Nazionale Tumori (IRCCS) -… - CamarcaCarmen : 'Non integrazione ma interazione'. La parola ad Attilio Bianchi, Direttore Generale, Istituto Nazionale Tumori (IRC… -