Citroën C3 Aircross - Il restyling in Italia con prezzi di listino a partire da 19.700 euro (Di giovedì 11 marzo 2021) La Citroën ha diffuso il listino Italiano della nuova C3 Aircross: il restyling della popolare crossover francese viene proposto con prezzi a partire da 19.700 euro (incentivi esclusi) e sarà in consegna da giugno. 70 combinazioni cromatiche e quattro motorizzazioni. Con un frontale rivisto e impreziosito dai fari a Led di serie, il modello aggiornato è subito riconoscibile. Tra le novità figurano anche i cerchi di lega da 16 e 17 pollici: sono 70 le combinazioni cromatiche possibili per gli interni, con quattro Pack Color opzionali e altrettante configurazioni per l'ambientazione interna. La gamma dei propulsori è composta dai benzina Puretech 110 (con cambio manuale) e Puretech 130 (con l'automatico Eat6), affinacati dai diesel BlueHDi 110 cambio ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 marzo 2021) Laha diffuso ilno della nuova C3: ildella popolare crossover francese viene proposto conda 19.700(incentivi esclusi) e sarà in consegna da giugno. 70 combinazioni cromatiche e quattro motorizzazioni. Con un frontale rivisto e impreziosito dai fari a Led di serie, il modello aggiornato è subito riconoscibile. Tra le novità figurano anche i cerchi di lega da 16 e 17 pollici: sono 70 le combinazioni cromatiche possibili per gli interni, con quattro Pack Color opzionali e altrettante configurazioni per l'ambientazione interna. La gamma dei propulsori è composta dai benzina Puretech 110 (con cambio manuale) e Puretech 130 (con l'automatico Eat6), affinacati dai diesel BlueHDi 110 cambio ...

Ultime Notizie dalla rete : Citroën Aircross Citroën inizia a vendere il C3 Aircross in Spagna Citroën ha iniziato a prendere ordini in Spagna per il suo modello C3 Aircross, prodotto nello stabilimento del gruppo Stellantis a Figueruelas (Saragozza), secondo la società in una nota. Questo ...

Citroen C3 Aircross 2021: allestimenti e prezzi Citroen C3 Aircross PureTech 110 S&S. Live: 19.700 euro ; Feel: 21.200 euro ; Shine: 22.700 euro ; Shine Pack: 24.700 euro ; C - Series: 22.700 euro ; Citroen C3 Aircross PureTech 130 S&S EAT6. Shine:...

Citroen C3 Aircross PureTech 110 S&S. Live: 19.700 euro ; Feel: 21.200 euro ; Shine: 22.700 euro ; Shine Pack: 24.700 euro ; C - Series: 22.700 euro ; Citroen C3 Aircross PureTech 130 S&S EAT6. Shine:...