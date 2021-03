Michael Keaton | Chrissy Teigen svela la sua figuraccia con l' attore | Lo scambiai per un cameriere

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 10 marzo 2021)racconta di essersi imbarazzata tantissimo perché, una volta, dopo i Golden Globe, ha scambiatoper unNon c'è mai fine alle pessime figure! Quando credete di averne fatta una davvero grossa, pensate ache, in occasione di un'edizione dei Golden Globe, ha scambiatoper un. In occasione di una puntata del Tonight Show Starring Jimmy Fallon,ha raccontato la brutta figura fatta in occasione di un'edizione dei Golden Globe. La modella ha dichiarato: "Dio! Stavo insieme a mio marito John. Avevo bevuto un sacco. All'improvviso, ho visto un uomo con un bicchiere di champagne venire verso di me e ...