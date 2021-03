La curva continua a salire I nuovi contagi sono 22 409 e 332 i morti L’indice di positività al 6 | 2% Aumentano anche ricoveri e terapie intensive

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ancora in crescita laepidemica in Italia.22.409 icasi di Coronavirus registra in Italia nelle 24 ore (ieri erano stati 19.749) a fronte di 361.040 tamponi, 15mila più del giorno precedente. Il tasso disale al 6,2% (ieri 5,7%). I332 contro i 376 di ieri per un totale di 100.811 vittime dall’inizio dell’epidemia. In netto aumento: i degenti nelle2.827 (+71) con 253 ingressi del giorno, mentre i ricoverati nei reparti ordinari22.882 (+489). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute,487.074 (+8.191), 461.365 dei ...

Advertising

LuciaLaVita1 : RT @LaNotiziaTweet: La curva continua a salire. I nuovi contagi sono 22.409 e 332 i morti. L’indice di positività al 6,2%. Aumentano anche… - Europeo91785337 : RT @LaNotiziaTweet: La curva continua a salire. I nuovi contagi sono 22.409 e 332 i morti. L’indice di positività al 6,2%. Aumentano anche… - GarauSilvana : RT @LaNotiziaTweet: La curva continua a salire. I nuovi contagi sono 22.409 e 332 i morti. L’indice di positività al 6,2%. Aumentano anche… - fcolarieti : La curva continua a salire. I nuovi contagi sono 22.409 e 332 i morti. L’indice di positività al 6,2%. Aumentano an… - LaNotiziaTweet : La curva continua a salire. I nuovi contagi sono 22.409 e 332 i morti. L’indice di positività al 6,2%. Aumentano an… -

Ultime Notizie dalla rete : curva continua

LA NOTIZIA

a scendere il numero degli altoatesini in quarantena , che ora sono 5.971. In Basilicata ...riscende in Sardegna, 65 nuovi casi e 2 decessi Sono 42.024 i casi di positività al Covid - 19 ...E il problema chea crescere". Per quanto riguarda il balzo di ricoveri, il responsabile ... Purtroppo non sappiamo quanto salirà la- ha infine concluso Pesenti - , dipende molto dai ...Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 22.409 i nuovi casi di Coronavirus registra in Italia nelle 24 ore (ieri erano stati 19.749) a fronte di 361.040 tamponi, 15mila più del giorno pr ...Sale e supera il tetto delle 3mila unità, per la precisione 3.034, il numero dei nuovi contagiati al coronavirus in Campania. Sono il risultato dell’analisi di 25.867 tamponi, di cui 3.615 antigenici.