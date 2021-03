Atp Marsiglia 2021: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 11 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Marsiglia 2021 della giornata di giovedì 11 marzo. Sul campo centrale, dopo il doppio, scenderanno in campo Herbert e Norrie per disputare il primo quarto di finale, a seguire sarà la volta di Davidovich Fokina e Rinderknech. Nel tardo pomeriggio protagonisti Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas rispettivamente contro Gerasimov e Pouille. CENTRAL Dalle 11:30 – Lammons & Withrow vs Bambridge & Inglot Non prima delle 13:30 – Herbert vs Norrie A seguire – Davidovich Fokina vs Rinderknech Non prima delle 17:30 – Medvedev vs Gerasimov A seguire – Pouille vs Tsitsipas SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di11. Sul campo centrale, dopo il doppio, scenderanno in campo Herbert e Norrie per disputare il primo quarto di finale, a seguire sarà la volta di Davidovich Fokina e Rinderknech. Nel tardo pomeriggio protagonisti Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas rispettivamente contro Gerasimov e Pouille. CENTRAL Dalle 11:30 – Lammons & Withrow vs Bambridge & Inglot Non prima delle 13:30 – Herbert vs Norrie A seguire – Davidovich Fokina vs Rinderknech Non prima delle 17:30 – Medvedev vs Gerasimov A seguire – Pouille vs Tsitsipas SportFace.

Advertising

zazoomblog : Atp Marsiglia 2021: programma orari e ordine di gioco di giovedì 11 marzo - #Marsiglia #2021: #programma #orari - sportface2016 : #Atp Marsiglia 2021: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 11 marzo - sportface2016 : LIVE - A #Marsiglia tra poco in campo Jannik #Sinner contro Gaston: segui il LIVE del secondo turno #Atp - OA_Sport : #TENNIS Seguite con noi la DIRETTA #LIVE di Sinner-Gaston: l'altoatesino si gioca l'accesso ai quarti di finale del… - ilveggente_it : ?? #TENNIS facciamo il tifo per il talento italiano ?? #Sinner vs #Gaston match valido per il secondo turno dell’ATP… -