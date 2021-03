This Beast: debutto alla regia per Kurt Sutter (Di martedì 9 marzo 2021) Kurt Sutter, creatore di Sons of Anarchy, debutterà alla regia con This Beast, film che verrà distribuito prossimamente da Netflix debutto alla regia per Kurt Sutter, l’autore della popolare serie TV Sons of Anarchy, che sarà scrittore, regista e produttore di This Beast, dramma che verrà distribuito prossimamente da Netflix. Produttori del film saranno anche Jason Blum con la Blumhouse e Carla Hacken con la sua Paper Pictures. Chris McCumber e Jeremy Gold della Blumhouse Television saranno invece produttori esecutivi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kurt ... Leggi su tuttotek (Di martedì 9 marzo 2021), creatore di Sons of Anarchy, debutteràcon, film che verrà distribuito prossimamente da Netflixper, l’autore della popolare serie TV Sons of Anarchy, che sarà scrittore, regista e produttore di, dramma che verrà distribuito prossimamente da Netflix. Produttori del film saranno anche Jason Blum con la Blumhouse e Carla Hacken con la sua Paper Pictures. Chris McCumber e Jeremy Gold della Blumhouse Television saranno invece produttori esecutivi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

