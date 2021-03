Roger Federer all’Atp di Doha 2021: quando gioca? Data, orario e avversario secondo turno (Di martedì 9 marzo 2021) Roger Federer è pronto a fare il suo esordio all’Atp 250 di Doha 2021. Lo svizzero torna in campo dopo oltre un anno di stop. Nel torneo in Qatar debutterà già a partire dal secondo turno visto il ‘bye’ iniziale: se la vedrà con il vincente del match tra Jeremy Chardy e Daniel Evans (opposti nella giornata di martedì). La sfida andrà in scena mercoledì 10 marzo, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’emittente televisiva citata. In alternativa alle opzioni menzionate, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match. IL TABELLONE IL ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021)è pronto a fare il suo esordio250 di. Lo svizzero torna in campo dopo oltre un anno di stop. Nel torneo in Qatar debutterà già a partire dalvisto il ‘bye’ iniziale: se la vedrà con il vincente del match tra Jeremy Chardy e Daniel Evans (opposti nella giornata di martedì). La sfida andrà in scena mercoledì 10 marzo, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’emittente televisiva citata. In alternativa alle opzioni menzionate, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match. IL TABELLONE IL ...

