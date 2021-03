Le Iene, scherzo a Random: in finale a Sanremo con la cazzuola (Di martedì 9 marzo 2021) A cadere nel tranello de Le Iene questa sera è Random, ex concorrente di Amici in gara a Sanremo 2021. Complici i suoi manager Random, ex concorrente di Amici, nella quinta finale di Sanremo 2021 è entrato in scena con uno strumento del mestiere: la cazzuola. Il motivo di questa “presenza insolita” all’Ariston si spiega con lo scherzo de Le Iene di cui è stato vittima. Lo scherzo Tutto iniziato quando Gazzarini incontra i manager di Random, complici della redazione. Poco prima della finalissima, arriva una una mail della Rai che dice a chiare lettere che la canzone del concorrente è plagiata. La conseguenza di ciò consiste nella squalifica immediata dalla competizione. Il cantante è ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021) A cadere nel tranello de Lequesta sera è, ex concorrente di Amici in gara a2021. Complici i suoi manager, ex concorrente di Amici, nella quintadi2021 è entrato in scena con uno strumento del mestiere: la. Il motivo di questa “presenza insolita” all’Ariston si spiega con lode Ledi cui è stato vittima. LoTutto iniziato quando Gazzarini incontra i manager di, complici della redazione. Poco prima della finalissima, arriva una una mail della Rai che dice a chiare lettere che la canzone del concorrente è plagiata. La conseguenza di ciò consiste nella squalifica immediata dalla competizione. Il cantante è ...

redazioneiene : A #Sanremo2021 ha cantato “Momento perfetto”. Per noi è stato quando al povero @Ghemon abbiamo messo in vendita le… - Mykrokosmos2 : RT @youresogoldvn: RANDOM HA DAVVERO PORTATO UNA CAZZUOLA SUL PALCO DI SANREMO PER UNO SCHERZO DELLE IENE STO MORENDO #LeIene - muffvns : RT @youresogoldvn: RANDOM HA DAVVERO PORTATO UNA CAZZUOLA SUL PALCO DI SANREMO PER UNO SCHERZO DELLE IENE STO MORENDO #LeIene - gretgerwig : @jeunefilIenfeu le iene gli hanno fatto uno scherzo lmao - _honeyclouds8 : RT @youresogoldvn: RANDOM HA DAVVERO PORTATO UNA CAZZUOLA SUL PALCO DI SANREMO PER UNO SCHERZO DELLE IENE STO MORENDO #LeIene -