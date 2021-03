Draghi, lockdown e Dpcm: dove sono finiti ora quelli che gridavano al “regime” di Conte? (Di martedì 9 marzo 2021) Dov’è finito lo chef Gianfranco Vissani che invitava i ristoratori alla “rivoluzione” contro il governo Conte per i mancati ristori? Qualcuno ha più notizie di Flavio Briatore, che per nove mesi ha continuato a ululare di “governo di incapaci” e “gente che non ha mai lavorato”? Che ne è stato di Carlo Taormina che denunciava il governo per “strage”? dove sono finiti No-vax, negazionisti, gilet arancioni e camicie nere che scendevano in piazza un sabato sì e l’altro pure a manifestare contro la “dittatura sanitaria”? E ancora, che fine ha fatto Matteo Salvini che tuonava contro il “regime” di Giuseppe Conte e i Dpcm usati per spezzare le reni alla democrazia? E qualcuno ha più traccia del professor Sabino Cassese che gridava al “golpe” contro la Costituzione? Un mese ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Dov’è finito lo chef Gianfranco Vissani che invitava i ristoratori alla “rivoluzione” contro il governoper i mancati ristori? Qualcuno ha più notizie di Flavio Briatore, che per nove mesi ha continuato a ululare di “governo di incapaci” e “gente che non ha mai lavorato”? Che ne è stato di Carlo Taormina che denunciava il governo per “strage”?No-vax, negazionisti, gilet arancioni e camicie nere che scendevano in piazza un sabato sì e l’altro pure a manifestare contro la “dittatura sanitaria”? E ancora, che fine ha fatto Matteo Salvini che tuonava contro il “” di Giuseppee iusati per spezzare le reni alla democrazia? E qualcuno ha più traccia del professor Sabino Cassese che gridava al “golpe” contro la Costituzione? Un mese ...

