Cronaca | la Mafia e la vendita di orologi di lusso | vip ed un ex Palermo tra i clienti

(Di martedì 9 marzo 2021) Il Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 soggetti e un sequestro preventivo, emessi dal gip di, su richiesta della Direzione Distrettuale Anti.Uno degli indagati è finito in carcere, undici ai domiciliari mentre ad altri tre è stato notificato il divieto di espatrio e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'inchiesta, a cui ha contribuito il nuovo collaboratore di giustizia Gaetano Fontana, è la prosecuzione di un'operazione dello scorso maggio che colpì il clan mafioso dei Fontana e che portò a 90 arresti per associazione mafiosa, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, reimpiego di capitali illeciti, esercizio abusivo di giochi e scommesse.Secondo gli investigatori, gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Cronaca Mafia

, blitz fra Palermo e Milano: 91 arresti. Ex concorrente del Grande fratello prestanome dei boss Salvo Palazzolo 12 Maggio 2020Gli inquirenti non escludono un collegamento con gli ambienti dellanigeriana che, in Italia, ha già diverse ramificazioni da Torino, a Roma e fino a Palermo. Tra le attività dei criminali ...Il Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone e un sequestro preventivo, emessi dal G.I.P. di Palermo, su ...«Per passare come persone perbene, ci dobbiamo fare ammazzare». È l’amaro commento di Marisa Garofalo, sorella di Lea, la testimone di giustizia uccisa a Milano nel 2009 dal suo ex compagno che risult ...