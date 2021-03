Cassano: “Non mi stupirei di una Juventus senza Cristiano Ronaldo. Se andasse via…” (Di martedì 9 marzo 2021) Antonio Cassano non le manda a dire alla Juventus e a Cristiano Ronaldo e lo fa nel consueto appuntamento su Twitch Tv nel corso della Bobo TV. Oltre a dire la sua sulla vittoria della Vecchia Signora in campionato con la Lazio, nell'ultima giornata di campionato disputata, FantAntonio si è soffermato anche sulla sfida di Champions contro il Porto e sui prossimi anni dei bianconeri...Cassano a 360°caption id="attachment 1091959" align="alignnone" width="836" Cassano (getty images)/caption Lo aveva già detto, in toni molto più accesi, in passato, ma adesso Cassano conferma il suo pensiero: una Juventus senza Cristiano Ronaldo è possibile e, forse, sarebbe anche meglio... "Contro la Lazio è stata una ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 marzo 2021) Antonionon le manda a dire allae ae lo fa nel consueto appuntamento su Twitch Tv nel corso della Bobo TV. Oltre a dire la sua sulla vittoria della Vecchia Signora in campionato con la Lazio, nell'ultima giornata di campionato disputata, FantAntonio si è soffermato anche sulla sfida di Champions contro il Porto e sui prossimi anni dei bianconeri...a 360°caption id="attachment 1091959" align="alignnone" width="836"(getty images)/caption Lo aveva già detto, in toni molto più accesi, in passato, ma adessoconferma il suo pensiero: unaè possibile e, forse, sarebbe anche meglio... "Contro la Lazio è stata una ...

Advertising

ItaSportPress : Cassano: 'Non mi stupirei di una Juventus senza Cristiano Ronaldo. Se andasse via...' - - andreasaccomani : @CucchiRiccardo Peccato che Cassano non abbia un account Twitter per leggere e imparare un po' di tattica. - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Cassano vede una Juve senza CR7: 'Può aprirsi un nuovo ciclo, se andasse via non mi stupirei' - infoitsport : Cassano: 'L'Inter non ha mai tirato in porta, fossi stato in Lautaro mi sarei fatto cambiare dopo 10 minuti' - infoitsport : Cassano critica l’Inter: “Non può giocare sempre nella sua metà campo. Fossi stato in Lautaro sarei uscito dopo 10'… -