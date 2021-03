Twitter permetterà di modificare (a pagamento) un cinguettio entro sei secondi (Di lunedì 8 marzo 2021) I frequentatori assidui di Twitter gridano al tasto per modificare un tweet ormai inviato sul social. Il social di Jack Dorsey sta lavorando per accontentarli, ma a modo suo e con una serie di condizioni. La prima è che la possibilità di farlo verrà data a chi pagherà e la seconda e che si avranno massimo sei secondi per apportare la modifica. Il sistema in questione è stato scoperto da Jane Manchun Wong che, tramite reverse engineering, ha scoperto che il codice per il pulsante annulla Twitter è già stato inserito in Twitter. Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.Twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021 LEGGI ANCHE >>> C’è chi è disposto a pagare 1,5 milioni di dollari per diventare proprietario del primo tweet ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 marzo 2021) I frequentatori assidui digridano al tasto perun tweet ormai inviato sul social. Il social di Jack Dorsey sta lavorando per accontentarli, ma a modo suo e con una serie di condizioni. La prima è che la possibilità di farlo verrà data a chi pagherà e la seconda e che si avranno massimo seiper apportare la modifica. Il sistema in questione è stato scoperto da Jane Manchun Wong che, tramite reverse engineering, ha scoperto che il codice per il pulsante annullaè già stato inserito inis working on “Undo Send” timer for tweets pic..com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021 LEGGI ANCHE >>> C’è chi è disposto a pagare 1,5 milioni di dollari per diventare proprietario del primo tweet ...

Advertising

ilnautilus : Venezia Terminal Passeggeri: AL TERMINAL 103 APRE IL NUOVO HUB PER LE VACCINAZIONI DELLE FORZE DELL’ORDINE La stru… - nuclearfamily : sono fermo qui immobile a cercare di accettare il fatto che la mia struttura fisica non mi permetterà mai di essere… - WEC_Italia : RT @TernaSpA: Al via l’autorizzazione per la nuova Stazione elettrica di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. L'opera prevede un investim… - SmartArredo : Panchetta imbottita con 2 pouff e vassoio Saving Saving è una panchetta imbottita davvero elegante ed originale, p… - albertocaldana : RT @ParoleCristiane: Nessuna tentazione, superiore alle forze umane, vi ha sorpresi; Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter permetterà Instant Gaming: vinci un gioco gratis con il giveaway di marzo! ... visto che anche questo mese ha lanciato un ricco giveaway che permetterà a un fortunato vincitore ...basterà sfruttare tutta una serie di pulsanti già preparati per voi per seguire le pagine Twitter, ...

Funzione correzione su Twitter: in arrivo la possibilità di bloccare un errore Non sarà il tanto richiesto tasto 'modifica' ma permetterà ad un utente di tornare indietro dopo la pubblicazione di un tweet se si accorge di un errore In arrivo la funzione correzione su Twitter. La nuova feature individuata dall'analista Jane ...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE ... visto che anche questo mese ha lanciato un ricco giveaway chea un fortunato vincitore ...basterà sfruttare tutta una serie di pulsanti già preparati per voi per seguire le pagine, ...Non sarà il tanto richiesto tasto 'modifica' maad un utente di tornare indietro dopo la pubblicazione di un tweet se si accorge di un errore In arrivo la funzione correzione su. La nuova feature individuata dall'analista Jane ...