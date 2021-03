(Di lunedì 8 marzo 2021), sono tanti iche prenderanno il viaa tappe in programma da mercoledì 10 marzo a martedì 16. Lainfatti, sarà caratterizzata da ben sette tappe., la lista deial via Team BikeExchange YATES Simon BAUER Jack HEPBURN Michael JUUL-JENSEN Christopher STANNARD Robert ZEITS Andrey AG2R L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: CoronaVirus-Ciclismo, le gare rinviate. Le novità Egan Bernal ha una scoliosi dorsale. I problemi al Tour Coppa Piemonte 2021, il calendario completo dellaciclistica Wout Van Aert: ...

Advertising

webmagazine24 : #Startlist Tirreno-Adriatico, i corridori al via alla corsa - SpazioCiclismo : Startlist Tirreno-Adriatico 2021, scopri l’elenco dei partecipanti provvisorio - aquila7630 : Startlist #TirrenoAdriatico 2021: scopri l’elenco dei partecipanti. #UCI #7marzo - cyclingfever : RT @JHseventythree: Provisional Startlist Tirreno-Adriatico 2021 (2.UWT) Italy / 10 - 16 March: - stefanozana : RT @SpazioCiclismo: Scopriamo l'elenco provvisorio di partecipanti alla #TirrenoAdriatico, con anche le prime ufficializzazioni da parte de… -

Ultime Notizie dalla rete : Startlist Tirreno

OA Sport

... Strade Bianche,- Adriatico, Milano - Sanremo e Giro d'Italia . Senza girarci tanto ...paio di squadre in più pronte a offrire un contratto? E quanto diverrebbero più interessanti le...... la- Adriatico e la Milano - Sanremo. In attesa di conoscere il percorso, il Trofeo Laigueglia ha svelato i nomi di 18 delle 25 squadre in gara e già da ora si può prospettare una...Startlist Tirreno-Adriatico, ecco l'elenco dei corridori che prenderanno il via alla corsa a tappe in programma da mercoledì 10 marzo.La Tirreno-Adriatico 2021 sta finalmente per cominciare. La cinquantaseiesima edizione, da sempre competizione di preparazione alla Milano-Sanremo e una delle più importanti dei primi mesi della stagi ...