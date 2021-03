Kate Winslet, chi è l’attrice britannica premio Oscar: età, carriera e vita privata (Di martedì 9 marzo 2021) Kate Winslet è una delle più importanti attrici degli ultimi anni, ripercorriamo la sua carriera: età, filmografia e premi. Il successo internazionale per Kate è giunto nel 1997, quando a soli 22 anni ha recitato al fianco di Leonardo Di Caprio in Titanic. Il kolossal hollywoodiano è stato uno dei successi di commerciali degli anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 marzo 2021)è una delle più importanti attrici degli ultimi anni, ripercorriamo la sua: età, filmografia e premi. Il successo internazionale perè giunto nel 1997, quando a soli 22 anni ha recitato al fianco di Leonardo Di Caprio in Titanic. Il kolossal hollywoodiano è stato uno dei successi di commerciali degli anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

rauhl_ismylife : RT @annesgilb: mi viene da piangere se penso a come kate winslet e leonardo dicaprio siano cresciuti insieme e di come si siano dedicati a… - annafaggioli_ : RT @yleniaindenial: Leonardo DiCaprio e Kate Winslet amici invece di essere insieme e fare figli è stata la mia più grande delusione da pic… - escapewithnello : RT @lastgiuli: ma parliamo anche di Kate Winslet che è proprio una dea dell'Olimpo #Titanic - Raffy_Hemmings : RT @annesgilb: mi viene da piangere se penso a come kate winslet e leonardo dicaprio siano cresciuti insieme e di come si siano dedicati a… - Iliveofmydreams : RT @cansgaze: #Titanic è quel film che non ti stancherai mai e poi mai di vederlo. Un mix di emozioni tutte in un solo film, miste alla bra… -